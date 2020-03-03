Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler