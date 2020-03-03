Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

03.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: İHA