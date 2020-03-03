Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

03.03.2020 01:09 | Son Güncelleme: 03.03.2020 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

, Başbakanı ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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