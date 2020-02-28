Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

28.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:26

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA