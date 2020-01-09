Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

09.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA