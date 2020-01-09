Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

09.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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