Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

09.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA