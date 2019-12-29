Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı

29.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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