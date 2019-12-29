Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

29.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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