Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
11.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Türkan Şoray Fahriye Evcen
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Mayıs Sabah Antalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 15:40:23. #1.15#
title