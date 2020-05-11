Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA