Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.