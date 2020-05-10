Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar...
10.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz."
Kaynak: AA