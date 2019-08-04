Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır" - BURSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır" - BURSA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.

4.08.2019 22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
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Erdoğan: "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır."
Erdoğan: "Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."

Kaynak: AA
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