Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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