Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar."

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte...

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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