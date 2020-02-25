Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Yüksek Düzeyli İşbirliği 8.Toplantısı'na başkanlık etti

25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedef 2019'da yaklaşık 4 buçuk milyar dolar olan ticaret hacmimizi, daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından, Zagulba Sarayı'nda Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız ikili görüşmede Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini derin teferruatına varıncaya kadar değerlendirme fırsatını bulduk. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün alanlarda neler yapabileceğimizi ve şu ana kadar neler yaptığımızı özellikle görüştük. ve tabi böyle bir toplantıya 8. Konsey Toplantısına başkanlık etmekten duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Dün şehit olan Azerbaycanlı İbrahim kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan kısa bir süre önce de bir kardeşimiz daha şehit edilmiş, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Azerbaycan halkına da şahsım, heyetim, tüm milletim adına da baş sağlığı dileklerimi de burada ifade etmek istiyorum. Bugün yapacağımız görüşmelerde zaten arkadaşlarımız karşılıklı olarak birbirleriyle gerekli görüşmeleri de yaptılar" dedi.

"Hedef 2019'da yaklaşık 4 buçuk milyar dolar olan ticaret hacmimizi, daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın işbirliklerine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, 'Yukarı Karabağ Azerbaycan'dır!' diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altını Türkiye olarak, biz de imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum. 9 Şubat'ta düzenlenen Milli Meclis seçimlerinde aldığınız neticeyi de özellikle Azerbaycan'ımız için, özellikle hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduk. ve kıymetli kardeşim Sayın Aliyev'in önderliğinde gerçekleştirilmekte olan Reform Sürecini'de taktirle izliyor ve takip ediyoruz. Reform sürecini desteklemek amacıyla da her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmakta hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii özellikle Tiflis- Kars Demiryolu, TANAP- Star Rafinesi gibi devasa ortak projelere birlikte imza attık. Şimdi bütün hedef 2019'da yaklaşık 4 buçuk milyar dolar olan ticaret hacmimizi, daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak, bu konuda da kardeşimle mutabık kaldık. ve bunun için bütün bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koymalı " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki anlaşmaların imzalanması töreni ve ortak basın toplantısının düzenlenmesinin ardından Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: İHA