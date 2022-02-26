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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yıldönümü nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Haberler

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