CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA