CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
14.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:01
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
Kaynak: DHA