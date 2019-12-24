Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

24.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

Kaynak: AA