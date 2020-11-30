Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir"

30.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:34

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Cumhurbaşkanı Recep TayyipCumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

Erdoğan: "Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."

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Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

Erdoğan: "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."

Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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