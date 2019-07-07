Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA