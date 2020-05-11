Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir süreçten geçeceğiz"
11.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir süreçten geçeceğiz" - İSTANBUL
Kaynak: İHA