Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın...
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