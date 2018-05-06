Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alandaki Kalabalığı Görünce Mest Oldu
Partisinin 6. İstanbul Olağan Kongresi öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkıp alandaki kalabalığı görünce yüzü güldü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap etmek için kürsüye çıktı.
ALAN TIKA BASA DOLUYDU
Yağmurlu havaya rağmen alanın tıka basa dolu olması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların yağmurlukları ile bekledikleri alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ile coşku tavan yaptı.
ERDOĞAN'IN YÜZÜ GÜLDÜ
Vatandaşların karşısına Uğur Işılak'ın 'Dombra' şarkısı ile çıkan Erdoğan, alandaki kalabalığı görünce yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.