Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu.
18.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA