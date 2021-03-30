Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM Başkanı Daems'ı kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'ı kabul etti.
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM Başkanı Daems'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ