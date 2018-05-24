Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Seçim Vaatlerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim vaatlerini bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen bir etkinlikle açıkladı.

Ordudan insani gelişime, kentsel yapıdan yaşam tarzına kadar geniş bir yelpazede vaatlerde bulunan Erdoğan, her alanda gelişme ve iyileşme vaat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair vaatleri arasında cari açığın azaltılması, mali disiplinin korunması, sermaye piyasalarının geriletilmesi ve enflasyonun azaltılması da yer aldı.

Erdoğan ayrıca seçimlerin ardından enflasyonla mücadelede 'yeni ve güçlü' yöntemlerin kullanılacağını da ifade etti.

Cemevlerine hukuki statü vaadi

İnsanların hayat tarzlarına saygı duymaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, cemevlerine hukuki statü verme vaadinde bulundu.

Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından birinin dijitalleşme olduğunu belirten Erdoğan, "Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gelir dağılımını iyileştirip bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız" dedi ve ekledi:

"Milli gelirden araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynaklarımızın payını yüzde 2'nin üzerine çıkarak ileri teknoloji üretimin hakim olduğu bir yapıya çıkaracağız.

"Mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

"Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma, lojistik ve ticarette dünyada söz sahibi olan bir ülke haline dönüştüreceğiz."

'Kamu yönetimi baştan aşağı yenilenecek'

Şehirleri daha yaşanabilir bir hale getirme vaadinde bulunan Erdoğan, kentlerin daha fazla yeşil alana sahip olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı ve diğer kentlerdeki eski stadyumların bahçeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Erdoğan'ın bir diğer vaadi de kamu yönetimine dairdi. Seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kamu yönetimini baştan aşağı yenileyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Yasaklarla ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi artırarak devam edeceğiz. Yolsuzlukla mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan Avrupa Birliği ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme sözü de verdi.

Hayvancılık sektöründe Türkiye'nin kırmızı et açısından kendine yeten bir ülke olacağını belirten AKP lideri, Türkiye'nin otoyol ağını iki katına çıkarma sözü verdi.