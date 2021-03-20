CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE İNCELEMEDE BULUNUYOR -1
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE İNCELEMEDE BULUNUYOR -1

20.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:47
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE İNCELEMEDE BULUNUYOR -1

Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de inşasına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR/  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de inşasına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.

Görüntü dökümü:

Erdoğan'ın konvoyunun AKM'ye girişi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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