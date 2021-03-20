CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE İNCELEMEDE BULUNUYOR -1
20.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:47
Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de inşasına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.
Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL-Cemil ÖZDEMİR/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de inşasına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunuyor.
Görüntü dökümü:
Erdoğan'ın konvoyunun AKM'ye girişi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı