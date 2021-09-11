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(İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'deki AKM inşaatını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'deki Akm inşaatını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra, Taksim'deki AKM inşaatına geldi. Erdoğan'ın AKM'deki incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik etti.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın AKM'ye gelişi

-İçeriden fotoğraflar


(İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2

(İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2

(İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2

(İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

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Haber: (İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2 - Haberler
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