(İçeriden fotoğraflarla) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKM'DE-2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'deki Akm inşaatını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra, Taksim'deki AKM inşaatına geldi. Erdoğan'ın AKM'deki incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik etti.

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