Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Hz. Ali Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ

Erdoğan, tamamlanan Avrupa Birliği zirvesine ilişkin "Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında bir kaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermiyor. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksine ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız bunların beklediklerini boşa çıkardı. Aslında Dışişleri Bakanlığınızın açıklamaları bu sürece yönelik bunların yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi. ve sağ olsun AB üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Şimdi Mart 2021'de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Ben şunu çok açık net söylemek durumundayım, buradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil çünkü Türkiye için haklı olan bir süreç var. Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor zira şu anda AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken bir çok haklar var, vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine varıncaya kadar. Onun için başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere liderler noktasında da görüşmelerimizi yapmak suretiyle temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız" dedi.

AZERBAYCAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Azerbaycan bizim için kardeş ülke. Ermenistan'ın 30 yıllık süreç içerisinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarında, tabi Azeri kardeşlerimiz bir işgalin altındaydı. Bu işgal süreci içerisinde çok sabrettiler. ve bu işgal noktasında Misk üçlüsü maalesef bekleneni vermedi. Burada adil bir netice elde edilemedi. Bu süreci bizlerde hep takip ettik. Ama dün Azerbaycan'daki Azeri kardeşlerimizin heyecanı, coşkusu gerçekten çok ama çok çok farklıydı. Gerek Azerbaycan lideri İlhan Aliyev kardeşim ve şahsım tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan'la Türkiye'nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik. Bundan sonraki süreçte de birlikte atacağımız adımları yapmış olduğumuz anlaşmalarla teyit ettik. Bundan sonraki süreci kararlı bir şekilde devam ettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı