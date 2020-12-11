CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  AKLISELİM SAHİBİ ÜLKELER OYUNU BOŞA ÇIKARDILAR (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  AKLISELİM SAHİBİ ÜLKELER OYUNU BOŞA ÇIKARDILAR (1)

11.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:13
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  AKLISELİM SAHİBİ ÜLKELER OYUNU BOŞA ÇIKARDILAR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

İstanbul DHA -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB zirvesinin kararı sorulması üzerine Erdoğan  "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi" dedi.

"Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var" diyen Erdoğan  "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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