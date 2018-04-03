Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Tüm Üniteleriyle Devreye Girdiğinde, Tek Başına Ülkemizin Elektrik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Tüm Üniteleriyle Devreye Girdiğinde, Tek Başına Ülkemizin Elektrik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız."

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