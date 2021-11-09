Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye...

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)
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