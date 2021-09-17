Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak"
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı.