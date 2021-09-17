Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak"

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesinin 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin,...

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak' - Haberler
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