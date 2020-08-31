Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden...

31.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz"

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum"

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milleti olarak kimsenin hakkını yemeyeceklerini haklarını da yedirmeyeceklerini belirterek "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımız yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Giresun ziyaretinde bugün sel bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu ve devlet olarak vatandaşı hiç yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Erdoğan "Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık. Temel ihtiyaçları karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar asla insanımızı yalnız bırakmadık. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en kısa sürede felaketin aştığı yaraları saracağız. Bunun yanında bir daha benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri belirleyecek birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

2020-2021 su ürünleri avcılığı sezonunun tüm balıkçılar için bereketli geçmesini temenni eden Erdoğan, "Bu geceden itibaren balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek denizlere açılacak önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum. Allah'a hamdolsun. Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi suların sadece içinin değil altının da bereketli olduğun göstermiştir. Bu keşif etrafı enerji kaynakları ile çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Oruç Reis gemisi ile Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmaları Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan "İnşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımız yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenleri de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz'

Kaynak: İHA

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