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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin programı kapsamında beraberindeki birçok bakan ve milletvekiliyle birlikte Akdeniz Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin programı kapsamında beraberindeki birçok bakan ve milletvekiliyle birlikte Akdeniz Belediyesini ziyaret etti.

Belediye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen her yaştan yüzlerce vatandaş, belediye binasının etrafını sardı. Vatandaşların alkış ve tezahüratları arasında belediye binasına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve Mersin Valisi Ali İhsan Su da eşlik etti.

Burada Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saati aşkın süre kaldığı Akdeniz Belediyesinde, Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'e yapılan ve yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında bilgiler aldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı belediyemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Kentimizin kalbi olan Akdeniz'de biten, devam eden ve yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında kendisine bilgiler arz ettik. Akdeniz ilçemize olan ilgisi nedeniyle, şahsım ve tüm Akdeniz sakinleri adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - MERSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

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