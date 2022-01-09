Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi
Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri