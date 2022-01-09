Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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