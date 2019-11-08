Cumhurbaşkanı erdoğan, akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

08.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:05

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: DHA