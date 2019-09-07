07.09.2019 17:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu, iki yüzlülüğü gösteriyor."

Kaynak: AA