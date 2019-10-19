Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık"
Kayseri'de toplu açılış töreni Açılış törenine katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
19.10.2019 17:11
Kayseri'de toplu açılış töreni
Açılış törenine katılan vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
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Kaynak: AA