Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi kuran da, iktidar yapan da milletimizdir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

"AK Parti'yi kuran da iktidar yapan da nice badireleri aşmasını sağlayan da milletimizdir"

"Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere tüm bunları mukayeseli olarak anlatmamız şarttır"

Kaynak: Anadolu Ajansı