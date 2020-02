Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

15.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:24

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu, dünyada da böyledir, örneği yok. Kime bunu söylersek hepsi şaşırıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, yeni üyelere, "Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz." diyerek, yeni üyelerin partiye kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.

"Üye sayımız artıyor ailemiz büyüyor" sloganıyla yürütülen çalışmaların ileri ki aylarda da aynı kararlılıkla devam edeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, siyasi partilerde üye çalışmalarının zor olduğunu, çok büyük emek ve azim istediğini anlattı.

Gençlik Kollarında aktif siyasete başladığı 1976'dan beri, bu çalışmaların önemine ve zahmetine yakından şahit olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde üye sayısının bir partinin gerçek gücünü yansıttığını da çok iyi biliyorum. Bunun için AK Parti'yi kurduğumuzdan beri teşkilatlarımızdan bu noktada asla taviz vermediğimiz en önemli faaliyet, üye sayısını artırma çalışmasıdır. Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu, dünyada da böyledir, örneği yok. Kime bunu söylersek hepsi şaşırıyor. Aynı şekilde 1 milyonu aşan genç ve 4 milyon 700 bini aşan kadın üye sayısıyla bu alanlarda da rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Bu elbette önemli ama bize göre yeterli olmayan bir orandır."

"Tüm liderlerden daha çok ziyaret yapıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceki yıl 82 milyon nüfusu ve 57 milyon seçmeni olduğunu, nüfusun geçen yıl 83 milyonu aştığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi, görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. AK Parti, kurulduğu günden beri girdiği her seçimde istisnasız birinci çıkmasını, işte bu bu anlayışla çalışıyor olmasına borçludur. Türkiye'nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan partisinin genel başkanı olarak hala tüm liderlerden daha çok il, ilçe ziyareti yapıyor, milletimizle buluşuyor, gönül seferberliğimizi kesintisiz sürdürüyorum. Partimizin her kademesindeki kardeşimden de aynı gayreti bekliyorum."

Erdoğan, mahalle temsilcisinin mahallesine, ilçe teşkilatının ilçesine, il teşkilatının iline, merkez karar yönetim kurulu ve merkez yürütme kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarındaki yerlere, genel merkezin de tüm Türkiye'ye sahip çıkması halinde AK Parti'nin sırtını yere getirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

"Burada gurur yok, burada kibir yok"

Pakistan ziyaretinden saat 01.00 gibi döndüklerini hatırlatan Erdoğan, orada da bu çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Çünkü AK Parti, ulusal bir coğrafyaya değil, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden partidir. Öyleyse bunun idraki içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle biz aynı zamanda o kadim tarihimizden aldığımız mesuliyetin idraki içerisinde bu yola devam edeceğiz. Ne diyoruz? AK Parti milletin partisidir. Bunu boşuna söylemiyoruz. 2001 yılının Ağustos ayında kuruluşunu açıkladığımız AK Parti'yi, isminden ve programından başlayarak her şeyiyle milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla inşa ettik. Hep ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Burada gurur yok, burada kibir yok. Birileri afra tafra yapabilir, gurur satabilir. İnsanlara tebessümü bile kendi nezdinde haram görebilir ama biz bunu asla yapamayız. Bizim için tebessüm bir sadakadır, bunu böyle bileceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Diğer faaliyetlerimizle birlikte üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz."

"AK Parti'nin olması gereken yer, yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, üye çalışması yapmanın aynı zamanda kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak anlamına geldiğini vurguladı.

Yılın 365 günü bu faaliyet vesilesiyle milletle birlikte olacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletimizle birlikte olacağız ki seçim günü oyunu istemeye hakkımız ve yüzümüz olsun. Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları, bizim için en büyük ibrettir. Bu bakımdan son yıllarda girdiğimiz seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir. Bunu göreceğiz. İnşallah yeni üye çalışmaları ve kongre sürecinde yürüteceğimiz çalışmalarla bunu sağlayacağız. Kuru üye değil, her üye bileceğiz ki adeta birer çarpan olarak artacaktır."

Yeni üye yapılan kişileri telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde konuşma yaptığı kürsünün yanındaki masa üzerine konulmuş klasörleri göstererek, "Bir deneme yapalım." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımıyla klasörden tesadüfi olarak seçilen yeni üyeleri cep telefonuyla aradı.

İlk aramasına konutunun bulunduğu Üsküdar'dan başlayan Erdoğan, aramalarda kendi ilçesinin aranmasını isteyen partililere, "Yeter ki sizin bu aşkınız olsun, heyecanınız olsun, 39 ilçeyi de ararız." diye seslendi.

İlk aramanın yapıldığı Kadir Aydın adlı üyenin telefonunun meşgul olması üzerine görüşülen Berfin Dağdelen, uzun süre görüştüğü kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inanamadı.

Telefonda kendisini tanıtan Erdoğan, Dağdelen'e partiye üyelik yaptırıp yaptırmadığını sordu. Olumlu yanıt alması üzerine Erdoğan, "Ben üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum. Üstelik de Üsküdar'dan komşuyuz galiba. Biz de Üsküdar'da oturuyoruz ama şimdi üye olmakla çok hayırlı bir iş yaptınız. 'Ailece öyleyiz.' diyor Berfin Hanım. Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra bu aileye yeni yeni üyeler de inşallah katacağız. Beyefendiye, aileye şahsım ve şu anda İstanbul İl Teşkilatımızda bini aşkın kardeşimizin selamları var. En kalbi selam ve sevgilerimizi lütfen gönderin." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA