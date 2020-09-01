Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
01.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."

Kaynak: AA

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