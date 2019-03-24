Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne Gönül Vermiş Kardeşimle Cumhur...
CANLI YAYIN: Cumhur İttifakı'ndan Yenikapı'da Büyük İstanbul Mitingi! Canlı Aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne Gönül Vermiş Kardeşimle Cumhur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin"

Kaynak: AA
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