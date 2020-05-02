Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu
02.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:36
-Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
-Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Kaynak: AA