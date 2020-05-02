Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı
02.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinde anlamlı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinde anlamlı bir video paylaştı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Halk Oylamasının ardından 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti'ye yeniden üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeniden üye olmasının 3'üncü yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir video paylaştı. Erdoğan'ın paylaştığı videoda dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer alıyor. Erdoğan paylaşımının üzerine "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı

Kaynak: İHA

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