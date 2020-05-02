Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yılında paylaşımda bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yılında paylaşımda bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yılında paylaşımda bulundu Açıklaması
02.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz." vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüş tarihi olan 2 Mayıs 2017'nin 3. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Erdoğan'ın, partisine dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin bulunduğu videoya da yer verildi.

"#BuYoldanDönmeyeceğiz" etiketinin yer aldığı paylaşımda, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Gece gündüz gittiğimiz bu yolun, uzun ince bir yol olduğunu, Allah'ın izni, milletimizin desteği ile daha çok katedeceğimiz yol olduğunu bildik ve bununla devam ettik. Rabb'im ömür ve imkan verdikçe, milletimize hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü bu kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan.

İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi Meclis'e sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan."

Bu arada, 16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti'ye yeniden üye olmuştu. 979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı aralamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ozan Güven Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3. yılında paylaşımda bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 23:56:27. #1.15#
title