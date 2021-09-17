Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri