Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"

17.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:18

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)

"Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz"

"Kongrelerimizle bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik en kuşatıcı 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Pervin Buldan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Burak Deniz Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:18:56. #1.16#
title