Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"
17.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:18
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)
"Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz"
"Kongrelerimizle bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik en kuşatıcı 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı