Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"

Ataşehir'de yangın çıkan bir evden gelen patlama sesleri mahalleliyi tedirgin etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)

"Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz"

"Kongrelerimizle bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik en kuşatıcı 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı