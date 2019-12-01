Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına telefondan seslendi

01.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:35

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımlarıyla yapıldı. Telefon ile toplantıya katılarak teşkilat mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osmangazi Salonu'nda yapılan danışma meclis toplantısına AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Büyük coşkuyla gerçekleşen toplantıya telefon ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonu dolduranlara seslendi. Erdoğan, "Ana kademe kadın kolları, gençlik kolları tüm mensuplarının en kalbi duygularla selamlıyorum. Bursa Türkiye'de özellikle sanayi konusunda 5 büyük ilimizden bir tanesidir. Dolayısıyla Bursa'dan çıkacak ses Türkiye için önem arz etmektedir. 2023 hedeflerimiz için Bursa'nın şuanda bulunduğu yerden çok daha önemli bir yere tırmanması en büyük beklentimizdir. Artık kongreler dönemine gidiyoruz. Şu anda il danışma meclislerimiz bu kongrelerimizin birer provası durumundadır. Bursa'daki salonu doldurmuş olmanız bu konudaki heyecanınızı en güçlü tarifidir. Artık bizim tek beklentimiz, sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Bursa olarak hazır olduğunuza inanıyorum. Mahalle mahalle teşkilatı olarak 2023'e çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum" dedi.

AK Parti'nin dünyada yeni bir çağrının yeni bir dilin inşasında adım attığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bizler kavramlara bakarken değerlendirirken siyaset yapma tarzımızı da ortaya koyarız. Türkiye'nin dört bir tarafında arkadaşlarımızın heyecanla canla başla hizmet verdiğini gördük. Hakkın hakikatin yanında durmak ve mücadelesini vermektir. AK Parti, kimseyi öteki kılmadan herkesi kucaklayan gönlündeki sevdayla hareket etmektedir. Ben değil, bizi ortaya koyan toplumu ortaya koyan bir kongre sürecini yürüteceğiz. Enerjimizi içeri doğru değil, dışarı doğru yönlendireceğiz. Çok badireler atlattık. Ama hepsini geride bıraktık. Türkiye'yi dünyaya örnek bir ülke olma haline getirme dönemine geriyoruz. Hep beraber el ele kol kola yürüyeceğiz. 18 yıllık birikimimizle yeni kapı aralayacağız. Gelecek nesillere bırakacağımız muazzam eseri bırakacağız. İsimlerin önündeki sıfatların manası yok. Seneler geçtiğinde kimse hatırlamayacak. Bizim de ismimiz hatırlanmayacak. Yeni arkadaşlarında takviyesiyle güzel çalışmalara imza atacağız. 2023'e kadar önümüzde pırıl pırıl bir 4 sene var" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa öncü ve girişimci ruhu ile Türkiye'nin lokomotifidir. Bursa geleceği şekillendirmek için yola çıkanların ilham aldığı bir şehirdir. Bursa hizmet etmek için yola çıktık. 2002'den bugüne Türkiye'nin ortaya koyduğu çalışmalar nerelere geldiğimizin göstergesidir. Bir ülkenin kalkınması yerel yönetimlerinin başarısıyla mümkündür. Seçimlerde ne vaatlerde bulunduysak hepsinin arkasındayız. Tek tek projelerimizi tamamlıyoruz. Bizim Bursa'yı tüm dünyaya tanıtmak gibi bir derdimiz var. İşimiz çok sorumluluğumuz ağır. Birlik ve beraberliğimizi diri tuttuğumuz sürece kazanan hep Bursa olacaktır. Türkiye nerelerden nerelere geldiğini 17 yolda gördük" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "AK Parti Türkiye mozaiğidir. 81 milyonun partisidir. Partide görev alan tüm teşkilatlar için önce milletim önce vatanım gelir. Rütbeler ve makamlar gelir geçer. Kadınlarımızla gençlerimizle mahalle teşkilatlarıyla belediye başkanlarımızla bakanlarımızla millet vekillerimizle durmadan dinlenmeden gece gündüz Bursa için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bunun neticesinde de AK Parti'nin bayrağını Bursa'da dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bu kutlu davaya emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne partimizin davası için bir tuğla dahi koymuş herkesin önemi ve değeri vardır. Bizim teşkilatımızdaki dava arkadaşlarımızın tamamı cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı olmaktan büyük onur duymaktadır. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden yolumuza devam edeceğiz. Hatta var ise kırık kalpleri tamir edeceğiz" dedi.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İHA