Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye enflasyonun da boynunu kırar, döviz kurunu da zapturapt altına alır, büyümesini de arttırır, gerekirse dünyaya da meydan okur. Ama bu muhalefet sorununu nasıl çözer işte onu bilmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla, altyapıyla, eserlerle, hizmetlerle tanıştırdıkları gibi ekonomide de şampiyonlar liginin bir parçası haline getirmekte azimli olduklarını söyledi.

Müreffeh bir gelecek hayalini kendilerinin gerçeğe dönüştüreceğini belirten Erdoğan, "Çünkü biz AK Partiyiz, çünkü biz milletin partisiyiz." diye konuştu.

Son dönemde yaşanan kimi hadiselerin, "bu ülkenin en büyük sorunu muhalefettir" tespitini tekrar tekrar haklı kıldığını vurgulayan Erdoğan, muhalefetin görevinin, milletin sorunlarına ve ülkenin ihtiyaçlarına iktidardan daha iyi çözümler bulacak vizyonu ortaya koymak, programları, projeleri geliştirmek olduğunu ifade etti.

Erdoğan, CHP'nin bunca yıllık muhalefet döneminde herhangi bir vizyon ortaya koyduğunu gören, duyan, bilen olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"CHP'nin ülkenin herhangi bir meselesinin çözümüne katkı sağladığını, alternatif bir teklif getirdiğini gören, bilen, duyan var mı? Yok. CHP'nin milletimizin herhangi bir derdine derman olacak, yüzünü güldürecek bir açılım ortaya koyduğunu gören, duyan, bilen var mı? Yok. Peki ne işe yarar bu CHP. Bunun cevabını CHP'nin başındaki zata bakarak vermek gerekir. CHP'nin başındaki zat, yıllardır ısrarla takip ettiği, artık zırvalık derecesinin ötesine geçip hezeyan şeklini alan yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline dönüştü. Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Ana muhalefet makamı milleti eğlendirme değil, milletin dertlerine alternatif çözümler sunma yeridir. Madem Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok, kendisi işin eğlencesinde, biz de bu zatın parlak fikirlerini hayata geçirebilmesine biraz katkıda bulunalım."

"Madem böyle bir rüyası var, kendisine yardımcı olalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'ya gidip, belediyelerin CHP'ye geçmesi halinde çiftçilere elektriği bedava vereceğini söylediğini aktaran Erdoğan, "Bu zat, 2019 seçimlerinde de pek çok yerde belediye başkan adaylarını yanına alarak hiç kimseyi işten çıkarmama, her tarafı metro hatlarıyla donatma, suyu ve ulaşımı ucuzlatma, her aileye maddi destek, her çocuğa bedava süt verme gibi vaatlerle de milletin karşısına çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali, böyle bir rüyası var, böyle bir orijinal projesi var, biz de belediyenin CHP'li başkanlarda olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP'li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak. CHP'li belediyeler belli ki yoğunluktan sözlerini hayata geçirecek teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar. Maksat, Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahcup etmeyelim. Gerçi arkadaşlarımızın daha ilk başladığı yerde CHP'li belediye başkanı bu duruma isyan edip 'gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun' gibi bir tepki gösterse de anlaşılan o ki başkanın partisinin vaatlerinden haberi yok. Sergilediği tek parti faşizmi uygulamaları sebebiyle, kınama cezası verilen bir belediye başkanının partisine ve genel başkanına koyduğu posta da bu cenahta işlerin sandığımızdan daha karışık olduğunu gösteriyor. Ha bu arada, Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada daha bulunayım; hani meydanlarda hiç kimsenin belediyedeki işinden, ekmeğinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya işte o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı."

Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere yönetimi CHP'ye geçen pek çok belediyede on binlerce insanın ekmeğinden edildiğini belirterek, asgari ücret ve diğer çalışanların ücretlerine yaptığı artışları beğenmeyen CHP'li belediyelerdeki personelin de maaşlarında hükümetin belirlediği oran kadar bile iyileştirme yapmayan başkanlara ateş püskürdüğünü söyledi.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda uygulayacağı parlak fikirleri varsa, şayet kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim meclislerdeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır." diye konuştu.

"Milletin beklentilerine cevap vermekten uzak bir muhalefet var"

Karşılarında, ağzından çıkan sözden habersiz, gerçekler yüzüne vurulduğunda tepkisiz, ülkenin derdiyle dertlenmekten, millet beklentilerine cevap vermekten uzak bir muhalefet tipolojisi bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye enflasyonun da boynunu kırar, döviz kurunu da zapturapt altına alır, büyümesini de arttırır, gerekirse dünyaya da meydan okur. Ama bu muhalefet sorununu nasıl çözer işte onu bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, muhalefetin ülkenin yönetimine talip olduğunu ancak bunu yapacak bir programı ve vizyonu bulunmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güya bu zatın öncülüğünde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor ama daha bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça, baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında zaptiyelik, adliyelik olurlarsa şaşırmayın. Daha bu partinin içinde her gün bir yenisi çıkan ve hiçbirinin de üzerine gidilmeyen taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık vakalarını saymıyorum bile. Velhasıl karşımızda neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir CHP var. Yaşanan her hadise bunların çeşitli maskelerin arkasına gizledikleri faşist yüzlerini baskıcı, diktacı, nobran karakterlerini açıkça ortaya koyuyor. Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler. Eş başkanların hem CHP'yi hem de CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını hedef alan hakaretlerine seslerini dahi çıkaramadılar. Seçim meydanlarından kendilerine afedersiniz 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin bugün gönüllü avukatlığına soyundular. Kendi deyimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Her ne kadar kendileri görmek, kabul etmek istemese de CHP'nin ülkeyi geren, milletimizi kutuplaştıran, Türk siyasetini zehirleyen, bu bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir."

Millet prim vermedikçe Kılıçdaroğlu ve yoldaşlarının kontrolü iyice kaybetmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "İçinde debelendikleri siyasi tükenmişlik sendromunu gözlerden kaçırmak için hemen her gün yeni bir skandala, bir utanç tablosuna imza atıyorlar. Affınıza sığınıyorum, ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler misali ne söylediklerini, ne yaptıklarını, hezeyanlarının nereye varacağını artık kendileri bile bilmiyor. Önceki gün parti sözcümüzün de dediği gibi siyasetteki cari açıklarını hakaretle kapatmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "alçaklık bayrağını" Kılıçdaroğlu'nun bir başka yardımcısının devraldığını ifade ederek, "Milletin inancından, değerlerinden, hassasiyetlerinden bihaber bu ahlak yoksunu, FETÖ ile haşa ile 'Allah' lafsını yan yana kullanarak ne kadar sefil ne kadar habis bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi, dürüst olun dürüst. İşinize geldiği gibi konuşmanın bir anlamı yok. Artık bu yaptıklarınız, bu söyledikleriniz tutmuyor." diye konuştu.

(Sürecek)

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet