Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: "Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyadaki gelişmelerin önümüze serdiği fırsatları da değerlendirecek şekilde yeni bir atılımın içindeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız. " dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclis Genel Kurulunda yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, grup başkanvekilleri ve görüşmelere katkı veren milletvekilleri ile emeği geçenlere teşekkür etti. "Bu süreçte çok çalıştığınızı, yorulduğunuzu biliyorum. Rabb'im emeğinizi, gayretinizi, fedakarlığınızı kabul eylesin. " diye konuştu.

Millete karşı sorumluluklarını, bihakkın yerine getirmek için daha çok çalışacakları bir döneme girdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ve bölgede son 10 yıldır yaşanan gelişmelerin, salgınla birlikte yeni ve daha kritik bir safhaya ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, bu 10 yıllık dönemde akla gelebilecek her yol ve yöntemle sınandığına işaret ederek, "Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpaslarıyla siyasi partilerin yönetimleri dizayn edilmeye çalışıldı. Ülkenin meşru yönetimi yalan ve iftira dolu montajlarla devrilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri ülkemiz içinde ve sınırlarımız boyunca harekete geçirildi. Askeri darbeyle milli irade çiğnenmek, ülke teslim alınmak istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar, biz devreye girince bu defa da terör örgütlerinin hamiliğine soyundu. " ifadelerini kullandı.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık"

Dünyada eşi benzeri görülmeyen şekilde ekonomiye yönelik aleni tehditlerin savrulduğuna ve sinsi tuzakların kurulduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yönetimi değiştirmek için kimlerin destekleneceği, kimlerin köstekleneceği, pervasızca televizyon programlarında konuşuldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Önceleri gizli saklı yürütülen küresel ticaret kurallarına aykırı ambargolar artık açıkça yapılır, hoyratça sergilenir hale geldi. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın aracı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Elbette canımız yandı, bedeller ödedik ama bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünden bugüne neler yaşadığını anlatan videoyu izletti.

Türkiye'nin kalkınma hamlelerinin, her seferinde askeri darbeler, ekonomik manipülasyonlar ve dış müdahalelerle engellendiği aktarılan videoda, "Ülkemizi refaha kavuşturacak yatırımlarla tanıştıran Adnan Menderes idam sehpasına gönderilirken Turgut Özal ise hiç dayanağı olmayan sorunlarla boğuşmaya mecbur edildi. 1990'lı yılları siyasi kaos, terör ve ekonomik istikrarsızlığın gölgesinde geçiren Türkiye, 2001'de tarihinin en büyük krizlerinden birine sürüklendi. Faiz ve enflasyon sarmalına sokulan ülkemiz çaresiz bırakıldı ve IMF'nin kollarına atıldı. " denildi.

Türkiye'nin, 2002'nin ardından bu zinciri kırarken sanayiden eğitime, teknolojiden ulaşıma, enerjiden sağlığa kadar hemen her alanda ülke tarihinin en önemli kalkınma adımlarını birer birer atmaya başladığının anlatıldığı videoda, "Ekonomik istikrar sağlanırken IMF'ye olan borç da bitirildi. 2002-2013 döneminde enflasyon yüzde 30'dan yüzde 7'ye düşürüldü. 2002'de 3 bin dolar olan kişi başına gelir 2013'e gelindiğinde 12 bin dolar seviyesini aştı. Aynı dönem içinde Merkez Bankası rezervleri de 27 milyar dolardan 135 milyar dolara ulaştı. " ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu yüzde 7'ye, faizi yüzde 4, 5'lere, AK Parti'nin düşürdüğünü belirtti.

Ana muhalefete, "Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle, yüksek enflasyonla dolu. Biz ise 'halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarıyla bunların nasıl olduğunun görüleceğini ve öğrenileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin iktidarıyla hemhal olmak dünden bugüne değil, biraz zaman gerektiriyor. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Şimdi, tüm bu birikimin üzerine, dünyadaki gelişmelerin önümüze serdiği fırsatları da değerlendirecek şekilde yeni bir atılımın içindeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız. " diye konuştu.

"Önümüzde engeller yok mu, var. Bu ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? " diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerinde riskler, tuzaklar bulunduğunu ancak azim ve güçlerinin bunların hepsinden fazla, üstün ve güçlü olduğunu bildirdi.

"Parmak sallamakla da bir yere varamazsınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede bir kesimin dışarıdan aldığı işaret ve destekle birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde olduğuna dikkati çekerek, "Parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. " ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aylardır "erken seçim" dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve kendisinin, seçimin Haziran 2023'te olacağını söylediğine işaret etti.

Defaatle söylemelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun hala erken seçimden bahsettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; olay bu. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa bizde de böyle çalışacak ve inşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.

Şimdi buradan ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum; buradan manşetlerle hükümet devirip, hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum; buradan milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslilerine sesleniyorum; buradan çalışmadan, ter dökmeden, emek vermeden, para kazanma peşinde koşan tufeylilere sesleniyorum, para kazanma peşinde alın teri ile koşanları alkışlıyorum; buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum; buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum; başaramayacaksınız. "

"Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz"

Bu ifadelerinin ardından salondaki milletvekillerince ayakta alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin 2053 vizyonunu hayata geçirmesine engel olamayacaksınız. ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber olacak, millette beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz. " değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç kimsenin kişisel çıkarı, şahsi hesabı, nefsi arzusunun, topyekün milletin menfaatlerinden, ülkenin kazanımlarından üstün olmadığını dile getirerek, hep birlikte büyüyeceklerini, kazanacaklarını, yükseleceklerini, dünyada hak ettikleri yere geleceklerini söyledi.

Yıllarca seçim meydanlarında, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını milletle birlikte boşuna terennüm etmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, kökenine, meşrebine, tercihlerine bakmadan her rengi ile her deseni ile her tonuyla her ferdi ile milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun her birini, her bir ferdini bağrımıza basıyoruz.

Bugüne kadar aşkla bağlı olduğumuz milletimize hizmet etmek dışında hiçbir gaye taşımadık. Eksiğimiz, noksanımız olabilir, hatta hatamız olabilir, ama hüsnüniyetimizden, samimiyetimizden, gayretimizden, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin büyüklüğünden, ortaya koyduğumuz hedeflerin doğruluğundan kimsenin şüphesi olamaz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; ne yaptığımızı biliyoruz, niçin yaptığımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz, nereye gittiğimizi biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer hem bizlerin, hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir. Onun için emin adımlarla yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomide yaşanan gelişmelerin sadece Türkiye'ye ve bu döneme mahsus olmadığını, ekonomi denilen dinamik alanın, sürekli bir değişim içinde olduğunu söyledi.

Son büyük değişimin, 2008 yılı küresel finans krizi ile başladığını, salgın kriziyle de tamamen su yüzüne çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorunun kaynağı, küresel ekonomiden gelişmekte olan ülkelerin aldığı payın düzenli bir şekilde artarak gelişmiş ülkeleri geride bırakmış olmasıdır. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetişmiş insan potansiyeli, sanayide ve tarımdaki üretim gücüyle inovasyon kabiliyetiyle gelişmekte olan ülkelerin artık kaplarına sığmadığını, buna karşılık sadece finans gücüne ve tüketime dayalı ticaret büyüklüğüyle gelişmiş ülkelerin, sürekli mevzi kaybettiğini söyledi.

Ekonominin temeli değişirken, çatısının aynı kalmasının mümkün olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyada bir süredir işte bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Biz de Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Çünkü kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgalarını vuracaklardır. Gelişmekte olan ülke sınıfını aşamayanlar ise aynı fırsatı yeniden bulmak için çeyrek asır, yarım asır daha beklemek mecburiyetinde kalacaktır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar, bugün de aynı niyetle hareket ediyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Uyguladığımız yeni ekonomi programının öncelikli hedefi budur.

Bu çerçevede döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu pakette yer alan hususların uygulama detaylarını kamuoyuyla ve taraftarla paylaşmaya başlamışlardır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş veya işlem yapmıyoruz. Tam tersine art niyetli spekülatörlerin, ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kuralları ile işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. "

"Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun, kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişme olduğunu ancak bazılarının hiç de mutlu olmadıklarını gördüklerini söyledi.

Dün Türkiye'de terör örgütlerinin saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin, terör örgütlerinin başlarının inlerinde ezildiğinde yüzlerinin düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün Türkiye siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle, darbe girişimleriyle boğuşurken yüzleri gülenlerin, biz ülkemizi huzura, istikrara, güvene kavuşturarak yolumuza devam ettiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışılırken yüzleri gülenlerin, istikrar ve güven ikliminin yeniden güçlenmeye başladığında yüzlerini düştüğünü görüyoruz. Hangi akıl ve vicdan sahibinin morali ülkenin hayrına, milletinin menfaatine olan böyle bir gelişme karşısında bozulabilir, bilmiyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, süküt etme, bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor dolar almanın tam zamanı. Bu iş kaldığı yerden devam edecek. ' mealinde açıklamalar yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi; kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kuralları ile ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir, hatta teşvik etmektir. Tabii bunlarla ilgili şu anda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulumuz da yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız. Merkez Bankasının başında da olsanız, evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla beraber yola yürürsünüz. Size bu dönemlerde arka çıkanlarla, sahip çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın. Buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için ya aklını ve vicdanını kiraya vererek ihanet çukuruna düşmesi ya da aklı ve vicdanını tamamen kaybetmesi gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi bu muhterisleri kendi kinleriyle, kendi hırsları ile baş başa bırakıp biz kendi işimize bakacağız. Milletimiz ne diyor, ne istiyor, neyi bekliyor ona bakacak, o doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşı değil, üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Aynı şekilde ihracatçının önünü görebilmesini sağlamanın da tüm ekonomiye müspet yönde etki yapacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolayısıyla burada kazananın, sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil, ülkemizin tamamı, 84 milyonun her bir ferdi olduğunu kaydetti.

Herkesi yatırıma, istihdama, üretime ihracata davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi cari fazla ile büyütme kararlığını tekrarladığını vurgulayarak "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşımızın kazanımlarını kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Bunun için özellikle çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Kamu işçilerine ve memurlarına yapılan toplu sözleşmelerini enflasyon farkıyla garanti altına aldık. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, asgari ücrete tarihin en yüksek artışını yaptıklarını, uzun yılların özlemini hayata geçirerek, asgari ücreti vergi dışı bıraktıklarını anımsattı.

Yıllardır "Asgari ücret vergi dışı kalmalı" dendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu da bizim iktidarımız başardı. " diye konuştu.

Memurlar dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece mesela memurlarımızda toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz. " ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektörün de çalışanlarına, bu gelişmeler doğrultusunda hak ettiği ücreti sunacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Orman işçilerine müjde

Bugün bir müjde de orman işçilerine vermek istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ülke olarak ormancılık faaliyetlerinde gerçekten gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını gerçekleştirerek, 5, 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Tabii bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze de gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23 ve temmuz itibarıyla yüzde 23 olmak üzere, yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman köylüsünün alın terinin karşılığını vereceğine inandığı bu artışların hayırlı olmasını diledi.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve mercimek üreticilerinin verim kaybı yaşadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuraklıktan zarar gören toplam 651 bin üreticimize verim kaybı oranlarına göre değişen miktarlarda kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 2, 6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. " açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin tohumu toprakla buluşturmasını, ekmesini, üretmesini devam ettirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır"

Gelecek dönemde eğitim ve kültürün, önceliklerinin ilk sıralarında yer alacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çerçevede eğitim ve öğretim alanında maziden atiye köprü kuran, yeni ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı topladık. Çok geniş katılımın sağlandığı Şura'da çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar; eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. " sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim merkezi kurma sözü verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu doğrultuda gerekli çalışmaları tamamladılar. Artık ülkemizdeki 251 organize sanayi bölgemizin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Bu mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgelerimizdeki işletmelerimizin ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştireceklerdir. Diğer taraftan 3308 sayılı Meslek Kanunu'nda iki önemli değişikliğe gidiyoruz. Bunlardan ilkiyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin aldıkları asgari ücretin üçte biri tutarındaki aylığın, devlet tarafından ödenmesini sağlıyoruz. İkincisiyle de mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır. Amacımız; hiçbir sektörde hiçbir firmamızın 'Aradığım elemanı bulamıyorum' diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır. "

Bu adımların faydasını şimdiden görmeye başladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesela; mesleki eğitimdeki döner sermayelerin üretim kapasitesi yüzde 63 artışla 700 milyon liraya ulaştı. Buradan elde edilen gelirlerden meslek lisesi öğrencilerimiz 42 milyon lira, öğretmenlerimiz de 102 milyon lira pay aldılar. İnşallah önümüzdeki yıl meslek liselerimizin üretim kapasitesini 1, 5 milyar liraya çıkartmayı ve böylece meslek lisesi öğrencilerimizin tamamının bu imkandan faydalanmasını hedefliyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek liselerinde üretilen ürünlerden birinin de "Hızlı antijen kiti" olduğunu, sonucu 15 dakikada belli olan bu kitin, kullanım onayı alındıktan sonra okullarda uygulamaya sokulacağını bildirdi.

Okulların tamamında "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi başlattıklarını, bu kapsamda 1, 5 ay gibi kısa sürede 13 bin 500 kütüphaneyi okullara kazandırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ayın sonunda projenin tamamlanacağını ve kütüphanesiz okulun kalmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların doğal gaz dönüşüm taleplerinin hepsini karşıladıklarını dile getirdi.

"Bu atamada, ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada, ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. " bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki okul, öğretmen, sistem eksikliklerini büyük ölçüde giderdikleri için bundan sonra enerjilerini, kalitenin yükseltilmesine vereceklerini aktardı.

"Bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın son 2 yıldır salgınla mücadele ettiğine, Kovid-19 virüsünün, çeşitli varyant ve şekillerde daha epeyce zaman hayatta kalacağının anlaşıldığına işaret etti.

Avrupa ülkelerinde kapanmaların yeniden başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun biz, güçlü sağlık sistemimiz, yaygın aşılama oranımız ve tedbirlere riayetimizle bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. İşte en kritik anda bile, 3 ay gibi kısa bir sürede Çam ve Sakura Hastanesini tamamladık, bitirdik. Ama 3 aylık süreye ise Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1006 odalı iki hastaneyi yetiştirdik ve bu arada bir tanesini de yine Arnavutköy'de yaptık, bitirdik. Numan Bey'in babasının adını da verdiğimiz o tarihi eseri, modern bir hastaneye çevirdik.

Hasta ve vefat sayılarındaki aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Salgına karşı en güçlü tedbir olan aşıyı kendimiz üretmek için uzun süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantıyla milletimizle paylaşacağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, bir diğerini İstanbul'da atacağımız adımla Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti TBMM Grup Toplantısı basına kapalı devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal paketin detaylarına ilişkin AK Parti'li milletvekillerine bilgi verdi.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet